Минтруд предложил ввести автоматическое назначение пенсий

Министерство труда России подготавливает законопроект о введении новой системы назначения пенсий, сообщают «Известия».

Согласно разработкам, гражданам будут назначаться пенсии автоматически, без необходимости подавать заявление.

Лица, достигшие 45 лет, станут получать уведомления о размере своих накоплений через сайт госуслуг.

В пресс-службе ведомства заявили, что данный законопроект способствует переходу к проактивному назначению пенсий.

Уточняется, что разработка распространяется и на пенсии по инвалидности.

Ранее стало известно, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля.