Минтруд предложил ввести автоматическое назначение пенсий
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Министерство труда России подготавливает законопроект о введении новой системы назначения пенсий, сообщают «Известия».
Согласно разработкам, гражданам будут назначаться пенсии автоматически, без необходимости подавать заявление.
Лица, достигшие 45 лет, станут получать уведомления о размере своих накоплений через сайт госуслуг.
В пресс-службе ведомства заявили, что данный законопроект способствует переходу к проактивному назначению пенсий.
Уточняется, что разработка распространяется и на пенсии по инвалидности.
Ранее стало известно, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля.