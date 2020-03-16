Индексы на бирже Токио замедлили падение из-за снижения ставки ФРС

Основные индексы токийской биржи замедлили снижение на открытии торгов на фоне снижения ставки Федеральной резервной службы (ФРС) США, сообщает ТАСС.

Индекс Nikkei, который показывает изменения курсов акций 225 крупнейших компаний Японии, показал снижение на 0,62% по сравнению со значением 13 марта — до отметки 17322,49 пункта. Индекс TOPIX, отражающий курсы акций компаний элитной секции, снизился на 0,76% — до 1252,09 пункта.

Ранее стало известно, что ФРС США понизила порог базовой процентной ставки почти до 0 — 0,25. Такие меры были приняты в целях борьбы с рисками из-за распространения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболеванию, вызываемому новым типом коронавируса, присвоено официальное название COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

— Трамп оценил снижение ставки ФРС