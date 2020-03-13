Трамп: США закупят много нефти

Президент США Дональд Трамп поручил закупить много нефти, учитывая нынешние низкие цены, пишет The Washington Post.

«Учитывая нынешние цены на нефть, я поручил министру энергетики купить за очень выгодную цену большие объемы сырой нефти. Она будет храниться в США и станет стратегическим запасом», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%, из-за чего резко увеличился курс доллара и евро к рублю.

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