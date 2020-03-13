Аналитик спрогнозировал изменения курса рубля в следующие два года

Аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф сделал двухлетний прогноз для российской валюты, сообщает РИА «Новости».

Он предположил, что курс рубля будет следовать за изменениями цены на нефть марки Brent, которая упала в два раза из-за срыва сделки ОПЕК+. По мнению эксперта, в течение полугода нефть останется на отметке $30 за баррель, а затем начнет постепенно возвращаться к прошлому значению — $60.

При такой динамике цены на энергоносители российская валюта подорожает до 61 рубля за доллар только через 2,5 года. На уровне 75 рублей за доллар курс продержится практически до конца текущего года, считает экономист.

Ранее курс рубля на Мосбирже рухнул до четырехлетнего минимума: стоимость доллара превысила 75 рублей, евро торгуется дороже 84 рублей.

Колебания рынка начались после развала сделки ОПЕК+, которая поддерживала мировые цены на нефть. Страны-экспортеры не смогли достигнуть соглашения и в результате, с 1 апреля они не будут связаны ограничениями на добычу.