Путин заявил о причастности окружения Ходорковского к убийствам

Президент России Владимир Путин заявил, что окружение экс-руководителя компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского было замешано в заказных убийствах. Об этом он сказал в интервью ТАССТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Самого же Ходорковского глава государства назвал жуликом. Он добавил, что компания «ЮКОС» замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах.

Однако Путин отметил, что прямая причастность Ходорковского к убийствам не была доказана.

«Но доказаны были lдругие факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий», — произнес президент.

При этом российский лидер предположил, что совершавшие данные убийства сотрудники делали это не по собственному желанию.

Предприниматель Михаил Ходорковский 5 октября 2003 года был арестован. Его обвинили в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В 2005 году совладелец нефтяной компании был признан виновным.