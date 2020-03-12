Путин заявил о причастности окружения Ходорковского к убийствам

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Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта... Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что окружение экс-руководителя компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского было замешано в заказных убийствах. Об этом он сказал в интервью ТАССТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Самого же Ходорковского глава государства назвал жуликом. Он добавил, что компания «ЮКОС» замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах.

Однако Путин отметил, что прямая причастность Ходорковского к убийствам не была доказана.

«Но доказаны были lдругие факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий», — произнес президент.

При этом российский лидер предположил, что совершавшие данные убийства сотрудники делали это не по собственному желанию.

Предприниматель Михаил Ходорковский 5 октября 2003 года был арестован. Его обвинили в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В 2005 году совладелец нефтяной компании был признан виновным.