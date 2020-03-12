Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ситуация в экономике находится под контролем президента РФ Владимира Путина.

«Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений», — заявил премьер.

Мишустин заверил, что даже при устойчиво низких ценах на нефть золотовалютных резервов ЦБ, а также средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые оцениваются в 10 трлн рублей, хватит на много лет.