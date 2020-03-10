Мишустина предупредили о рисках для бизнеса при принятии нового КоАП

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов отправил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, где предупредил об опасностях для малого и среднего бизнеса, которые возникнут при принятии нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передает »Коммерсантъ».

Титов утверждает, что «мнение бизнеса при подготовке законопроектов фактически не учитывалось». Он отмечает недостатки нового КоАПа: например, увеличение в несколько раз административных штрафов без экономического основания и продление срока давности привлечения к ответственности. По его мнению, это несет угрозу инвестиционному климату и развитию малого и среднего бизнеса.

Титов предложил организовать встречу с представителями бизнеса и подготовил три проекта поправок в КоАП и закон о защите прав предпринимателей.

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