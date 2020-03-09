Российские ценные бумаги обвалились на 7-22% по итогам торгов в Лондоне
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Лондонская фондовая биржа LSE завершила торги, по итогам которых российские ценные бумаги обвалились на 7-22%. Об этом сообщается на сайте площадки.
Так цена глобальных депозитарных расписок (GDR) «Роснефти» снизилась на 21,43%, до $4,53, а «Новатэка» до $111,5, опустившись на 19,96%, стоимость GDR «Лукойла» составила $62,98, упав на 22,13%.
Кроме того, цены на бумаги «Газпром нефти» сократились до $22,9 на 16,88%, а «Газпрома» — до $4,55.
Также акции ряда российских банков снизились на 11 — 18%.
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