В минэнерго Алжира рассказали о переговорах по стабилизации цен нефтяного рынка

В министерстве энергетики Алжира рассказали о проведении переговоров с партнерами о стабилизации цен на нефтяном рынке. Об этом сообщает телеканал en-Nahar.

Так глава ведомства Мухаммад Аркаб отметил, что страна видит необходимость в принятии мер по урегулированию текущей ситуации.

Он также добавил, что на нынешнее положение на рынке повлияло множество факторов, например падение спроса ввиду распространения нового типа коронавируса COVID-2019.

«Надеемся, что будет прямое и быстрое вмешательство со стороны стран-членов ОПЕК и вне организации с тем, чтобы на рынке восстановился баланс», — подчеркнул Аокаб.

Министр также выразил мнение, что затягивание данной ситуации негативно повлияет на производителей и потребителей нефти, а также напомнил об аналогичной ситуации с падением нефтяных цен в 2014 году.

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