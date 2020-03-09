Центробанк решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке
Центральный банк России принял решение не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке для действия механизма бюджетного правила в течение 30 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
В ЦБ отметили, что данное решение ориентировано на повышение предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков на фоне крупных изменений на мировом рынке нефти.
«Оно (решение) распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году», — говорится в сообщении.
В банке также отметили, что решение о возобновлении операций с иностранной валютой будет рассматриваться по ситуации на финансовом рынке в течение марта 2020 года.
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