В Тверской области молодые семьи получат 200 тысяч рублей на погашение ипотеки

В Тверской области до 1 апреля молодые семьи могут подать заявление на получение выплаты для погашения ипотечного кредита, следует из приказа на сайте областного Комитета по делам молодежи.

На поддержку могут претендовать молодые семьи, в которых недавно был рожден или усыновлен ребенок. Хотя бы одному из родителей должно быть меньше 25 лет. Размер единовременной выплаты составит 200 тысяч рублей.

Социальная выплата представляется в рамках национального проекта «Демография».

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