В Госдуме прокомментировали идею новой системы страховых выплат

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов прокомментировал реформу системы страховых выплат. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Нилова, подготавливаемый Минтруда законопроект может помочь россиянам, которые столкнулись с недобросовестными работодателями. Депутат уточнил, что реформу необходимо провести так, чтобы в результате граждане получали компенсации оперативно и без бумажной волокиты.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минтруда разрабатывает новый законопроект. В соответствии с ним, больничные листы, декретные и очередные отпуска будет оплачивать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Данное изменение призвано гарантировать гражданам страховые выплаты и справедливость исчисления их размеров.