«Известия»: в России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России может появиться единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на члена комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.

Единая государственная политика по формированию тарифов на электроэнергию была предложена спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая обратила внимание на разницу в региональных тарифах на электроэнергию.

По данным издания, премьер-министра Михаила Мишустина уже поручил проработать данную инициативу.

При этом, Семенов отметил, что Матвиенко имела в виду не усреднение цен на электроэнергию, а усиление государственного регулирования.

Он утверждает, что тарифы будут определяться по двум направлениям. Во-первых, будут пересмотрены неоправданно завышенные цены. Во-вторых, государству придется прибегнуть к федеральному субсидированию, так как введение единой политики формирования цен не должно повлечь увеличение уже существующих в регионах.

Он уточнил, что на сегодняшний день средний тариф составляет 3,4 руб. за 1 кВт/ч. Поэтому цена по всей стране должна быть ниже этого показателя.