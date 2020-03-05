«Ъ»: для ресторанных холдингов могут ужесточить систему налогообложения

Крупные рестораторы утверждают, что представители налоговой службы требуют от них объединить заведения, работающие по упрощенной системе налогообложения, в холдинги, которые станут платить НДС. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) пояснили, что таким образом борются с недобросовестным «дроблением бизнеса». При этом, источник издания отметил, что указания ФНС носят «неформальный характер».

Участники рынка, в свою очередь, считают, что рост налоговой нагрузки приведет к кризису ресторанных групп, которые не смогут конкурировать по ценам с отдельными проектами.