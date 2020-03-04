Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам главы государства, стагнация в реальных доходах населения прежде всего связана с резким падением цен на энергоносители.

«Пока все у нас росло, нефть-то была 100 и больше долларов за баррель. А сейчас 60. Разница есть?», — сказал президент, добавив, что после этого страна стала ориентироваться на национальные проекты с целью изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе.

На вопрос о том, кто несет персональную ответственность относительно того, что доходы россиян снижаются, российский лидер ответил, что в данном случае большее влияние оказало падение цен на нефть на мировом рынке.

Он также отметил, что Россия уходит от нефтезависимости, доля ненефтегазовых доходов страны растет.

«Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев... Представляете, дело в чем. Если маленькая инфляция, это значит, что цены не растут или растут минимальным образом», — пояснил Путин.

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