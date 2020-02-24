В Совфеде назвали причины изменения размера пенсии

Существует ряд причин для изменения размера пенсии в большую и меньшую сторону, рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете».

Пенсия может быть снижена, если станет известно об ошибках при ее назначении, отметила Бибикова. Кроме того, пенсионные выплаты могут быть снижены из-за снятия надбавки на нетрудоспособного иждивенца в случае достижения им совершеннолетнего возраста.

Повышение пенсии происходит при достижении пенсионером восьмидесяти лет, так как в этом случае удваивается фиксированная выплата, подчеркнула сенатор.

Также пенсия должна быть увеличена при переезде пенсионера в субъект России с более высоким прожиточным минимумом, так как материальное обеспечение не должно быть ниже данного показателя, напомнила Бибикова. При этом она добавила, что возможно уменьшение пенсии при переезде в регион с более низким прожиточным минимумом.

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