В рейтинг Forbes лучших отелей мира 2020 года включены пять отелей Москвы

В рейтинг лучших отелей мира Forbes Travel Guide 2020 включены пять московских гостиниц.

Так, в обновленном рейтинге впервые высшей отметки «пять звезд» удостоена столичная гостиница Four Seasons Hotel Moscow.

Отметку «четыре звезды» получили Lotte Hotel, The Ritz-Carlton и Ararat Park Hyatt.

Кроме того, рейтинг «рекомендовано» присудили гостинице The St. Regis Nikolskaya в Москве.

Жюри Forbes Travel Guide состоит из профессионалов гостиничной и ресторанной индустрии. По правилам рейтинга, инспекторы должны посетить гостиницы и рестораны анонимно, как обычные гости. В отеле им необходимо провести минимум две ночи. Гостиницы оценивают по 900 критериям: 75% оценки основаны на уровне обслуживания: уборка, еда и бар, общение с гостями, оставшиеся 25% определяются качеством интерьера, отделки и мебели.

Всего в 2020 году гид присвоил 70 мировым отелям «пять звезд», 120 — «четыре», а 81 рекомендовали к посещению.