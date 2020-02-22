На Ямале чиновника заподозрили в растрате почти 30 миллионов рублей

Замглавы Надымского района ЯНАО стал подозреваемым в деле о растрате 29 млн руб., передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

Поясняется, что муниципальное учреждение и частная фирма заключили контракт на 111 млн руб., но подрядчик выполнил в срок только две трети работ и, получив около 70 млн руб., покинул объект. Замглавы также подписал акты о приемке, не имея на то оснований, так как часть оплаченных работ фактически не выполнялась

В результате чиновника обвинили в хищении в особо крупном размере и отправили под стражу на два месяца.