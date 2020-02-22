Шувалов предлагает внести в Конституцию предпринимателей как передовой класс

Глава государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предлагает обозначить в российской Конституции предпринимателей как передовой класс. Об этом сообщает ТАСС.

Шувалов выступил с предложением закрепить в основном законе определение предпринимательства как деятельности, связанной с образованием ценностей. При этом предпринимателей следует обозначить в Конституции как передовой класс людей, «создающих новую Россию», заметил Шувалов.

Кроме того, глава ВЭБ отметил отсутствие в гражданском и корпоративном законодательстве России четкого определения предпринимательства. Он подчеркнул, что данное определение необходимо для взаимоотношений на рынке.

Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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