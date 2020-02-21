Гончарук рассказал про риски для Украины без контракта по газу с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не сумел заключить контракт на транзит российского газа, то из-за этого в стране в три или четыре раза выросла цена на данный энергетический продукт. Об этом сообщает телеканал News One.
Он отметил, что из-за окончания договора с российской стороной имелся серьезный риск, что Украина лишится транзита газа.
«Это привело бы к подорожанию энергетических ресурсов для предприятий и граждан и существенно ударило бы по экономике страны», — сказал Гончарук.
Он также добавил, что соглашение о перекачке газа через украинскую территории было заключено между Киевом и Москвой за «рекордные» четыре месяца.
В конце декабря 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт на транзит российского газа через Украину сроком на пять лет.
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