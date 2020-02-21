Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии
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Белорусский президент Александр Лукашенко назвал оптимальную цену на российский газ, цитирует «БелТА».
По его мнению, при существующих условиях на мировом рынке энергоносителей стоимость 1 тыс. куб. м. должна быть порядка $90.
Он также отметил, что позиция Белоруссии по нефти и по поставкам природного газа из России прояснилась.
«И в этом направлении мы должны работать», — резюмировал политик.
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