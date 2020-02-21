Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал оптимальную цену на российский газ, цитирует «БелТА».

По его мнению, при существующих условиях на мировом рынке энергоносителей стоимость 1 тыс. куб. м. должна быть порядка $90.

Он также отметил, что позиция Белоруссии по нефти и по поставкам природного газа из России прояснилась.

«И в этом направлении мы должны работать», — резюмировал политик.

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