Накануне возможной продажи стоимость Victoria's Secret оценили в $1,1 млрд

Инвестиционная компания Sycamore Partners может приобрести долю в 55% бренда Victoria's Secret у холдинга L Brands, владеющего брендом с 1982 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Холдинг L Brands продолжит контролировать долю в 45% Victoria's Secret и выведет ее в отдельную компанию. Стоимость бренда в рамках сделки оценивается в $1,1 млрд.

В последние годы сеть Victoria's Secret, долгое время лидирующая на американском рынке нижнего белья, испытывает финансовые затруднения. В ноябре 2019 года компания впервые за 25 лет отменила ежегодный шоу-показ.

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