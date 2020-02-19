Социальные пенсии россиян станут больше

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что с 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что увеличение затронет почти четыре миллиона россиян, из которых большая часть является получателями соцвыплат.

По подсчетам, расходы на индексацию в текущем году составят 21,7 млрд рублей. Также отмечается, что индексация будет гораздо выше предыдущих.

Отмечается, что также будут повышены выплаты военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, блокадникам Ленинграда и пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Размер индексации пенсий в 2018 году составил 2,9%, а в 2019 году — 2%.