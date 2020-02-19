Перечислены самые популярные подарки на 23 Февраля

Стало известно, какие подарки чаще всего получают мужчины в России на День защитника отечества. Об этом сообщает RT со ссылкой на Гильдию маркетологов.

Эксперты поставили на первое место элементы одежды, среди которых присутствуют рубашки, галстуки, трусы и другие вещи.

На втором месте оказались средства для и после бритья, в том числе одеколоны и лосьоны.

Тройку среди самых популярных подарков на 23 февраля замкнул алкоголь.

Кроме того, по данным экспертов, мужчины на этот праздник в качестве подарка часто получают гаджеты, аксессуары, спортивные товары, а также различные вещи, нужные для хобби и увлечений.

В Гильдии маркетологов назвали и среднюю стоимость подарка на День защитника отечества. По их словам, она колеблется от 1 до 1,5 тысячи рублей.