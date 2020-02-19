Перечислены самые популярные подарки на 23 Февраля
Стало известно, какие подарки чаще всего получают мужчины в России на День защитника отечества. Об этом сообщает RT со ссылкой на Гильдию маркетологов.
Эксперты поставили на первое место элементы одежды, среди которых присутствуют рубашки, галстуки, трусы и другие вещи.
На втором месте оказались средства для и после бритья, в том числе одеколоны и лосьоны.
Тройку среди самых популярных подарков на 23 февраля замкнул алкоголь.
Кроме того, по данным экспертов, мужчины на этот праздник в качестве подарка часто получают гаджеты, аксессуары, спортивные товары, а также различные вещи, нужные для хобби и увлечений.
В Гильдии маркетологов назвали и среднюю стоимость подарка на День защитника отечества. По их словам, она колеблется от 1 до 1,5 тысячи рублей.