В Минэнерго рассказали о прогнозах завершения строительства «Северного потока --2»

В Министерстве энергетики России рассказали о прогнозах по завершению строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова замминистра энергетики Павла Сорокина в рамках пресс-конференции в Берлине.

Он отметил, что прогноз о завершении строительства к конце 2020 года — началу 2021 году сохраняется. Данные сроки Сорокин назвал «крайними».

Замминистра также подчеркнул, что министерство также сохраняет уверенность в завершении проекта.

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