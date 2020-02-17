«Нафтогаз Украины» заявил об ущербе в $8 млрд после потери активов в Крыму

Украинская компания «Нафтогаз Украины» заявила об ущербе в $8 млрд после потери активов в Крыму, передает РИА «Новости».

НАК «Нафтогаз Украины» и шесть компаний группы «Нафтогаз» подали в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обновленные иски к России по крымским активам. Как отметила компания, сумма требований с процентами равна $8 млрд.

В сентябре 2017 года «Нафтогаз» подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки из-за потери активов в Крыму. Опираясь на договор между правительствами России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, компания в 2016 году подала жалобу в международный арбитраж в Гааге.

В январе текущего года украинская компания увеличила размер исковых требований к России за потерю активов в Крыму, была заявлена сумма в более $7 млрд.

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