В России появился новый долларовый миллиардер

Основанный выходцем из России Николаем Сторонским финтех-стартап Revolut закончил очередной раунд по привлечению инвестиций, после чего оценка его компании возросла до $6 млрд, сообщает The Telegraph.

Как уточнил журнал Forbes, ссылаясь на свои источники, российский бизнесмен имеет в Revolut долю в 30%.

Издание отмечает, что это позволяет оценить состояние Сторонского в примерно $1,65 млрд.

Ранее Forbes сообщал, что в опубликованном в апреле 2019 года рейтинге 200 богатейших бизнесменов России он владел состоянием в размере $500 млн.