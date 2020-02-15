В РФ прибыла партия овощей из Китая впервые после введения ограничений
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Из Китая в Приморье прибыла колонна из 14 грузовых фур со свежими овощами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Отмечается, что это первая значительная поставка с момента ограничений на экспорт, принятых китайской стороной из-за вспышки коронавируса.
Также сообщается, что возвращение к системным поставкам позволит снизить цены в розничной продаже.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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