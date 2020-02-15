В Airbus оценили повышение в США пошлин на самолеты из ЕС

Решение властей США о повышении пошлин на экспортируемые из Евросоюза (ЕС) самолеты окажет негативное влияние на американские авиакомпании, заявили в компании Airbus. Об этом сообщает Reuters.

Повышение пошлин усилит нехватку самолетов, с которой сталкиваются авиакомпании, а также усложнит урегулирование ситуации путем переговоров между США и Евросоюзом, отметили в Airbus.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты приняли решение о повышении пошлин на самолеты из Евросоюза с 10% до 15%.

США ввели пошлины на воздушные суда из ЕС в октябре 2019 года после решения арбитра Всемирной торговой организации (ВТО) по спору США и Евросоюза о субсидировании европейского авиастроительного концерна Airbus. Данное решение позволил Вашингтону ввести пошлины в размере $7,5 млрд в год.

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