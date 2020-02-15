Reuters: Boeing подготовил рекомендации для решения проблем с 737 MAX
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Компания Boeing направила Федеральному управлению гражданской авиации США предварительные рекомендации по модели 737 MAX, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
По данным агентства, рекомендации касаются устранения проблем с проводкой лайнеров.
Boeing переживает кризис, связанный с выводом из эксплуатации самолетов 737 MAX после двух авиакатастроф. В 2018 году году в результате крушения Boeing недалеко от Джакарты погибли 189 человек, а в марте 2019 года при авиакатастрофе под Аддис-Абебой — 346 человек.
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