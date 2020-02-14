Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв сроков по БелАЭ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ работают над урегулированием ситуации с БелАЭС, из-за срыва сроков которой Белоруссия может ввести штрафные санкции. Об этом сообщает «БелТА».

Лукашенко отметил, что РФ должна была в 2018 году ввести первый блок АЭС, а в 2019-м — второй.

«Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции», — сказал он.

По его словам, во время встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным, было предложено найти решение данной ситуации, чтобы избежать санкций.

Лукашенко предложил сократить процент по кредиту и отсрочку по его выплате.

«Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту. Это вполне нормально», — заявил Лукашенко.

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