Названы сроки запуска «Северного потока — 2»
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«Газпром» планирует запуск газопровода «Северный поток — 2» на конец 2020 года. Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на презентацию компании.
А ней написано: «Запуск: конец 2020 года».
«Северный поток — 2» состоит из двух ниток газопровода, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Их общая мощность составляет 55 млрд куб. м газа в год.
Ранее издание Handelsblatt сообщило, что власти США могут ввести новые санкции в отношении газового проекта «Северный поток — 2».
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