Родители оценили идею введения статуса самозанятых для детей с 14 лет

Портал Superjob провел опрос и выяснил, как относятся родители к идее ввести статус самозанятых для детей с 14 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно результатам опроса, около 34% респондентов поддерживают такую возможность, чтобы дети старше 14 лет имели возможность официально заниматься бизнесом, при этом 40% выступают против.

Специалисты портала утверждают, что чаще всего родители опасаются финансовых и юридических рисков, а также считают, что раннее предпринимательство может помешать детям получить достойное образование.

Ранее «Известия» сообщали, что Агентство стратегических инициатив выступило с предложением внести изменения в закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима» и облегчить россиянам в возрасте от 14 лет процесс регистрации в качестве самозанятых.

Уточняется, что в опросе приняли участие 1600 родителей детей в возрасте до 17 лет со всей России.