Россиянам оказался важнее размер ежемесячного платежа ипотеки, чем ее срок

Размер ежемесячного платежа важнее для большинства россиян, чем срок ипотеки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Результат исследования показал, что для 78% россиян размер ежемесячного платежа важнее срока ипотечного кредит.

При этом досрочно или частично досрочно погашать ипотеку планируют 44% опрошенных. Большинство тех, кто отказался таким образом закрыть кредит сослались на отсутствие лишних денег (75%). Еще 22% не знают, чем выплачивать ипотеку раньше срока.

Что касается налогового вычета на приобретения квартиры, то 73% собираются потратить возвратные деньги на досрочное погашение кредита, 24% вложатся в ремонт, еще 3% либо ранее использовали налоговый вычет, либо потратят его на отпуск или покупку автомобиля.

Опрос проводился среди более двух тысяч человек, которые собираются в ближайшем году приобретать недвижимость в 17 крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.

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