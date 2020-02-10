Минск намерен договориться с РФ о поставках нефти без премии к цене

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Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск будет вести переговоры с компаниями из России по схеме российской промышленно-финансовой группы «Сафмар», которая поставляет нефть в республику без премии к цене. Об этом сообщает БелТА.

По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается на переговорах.

«И мы говорим, что ценообразование должно быть одинаковым по сравнению с западными странами», — отметил Крутой.

Ранее белорусская сторона заявила, что намерена закупать российскую нефть по мировым ценам.

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