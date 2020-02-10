Bloomberg выяснил, какие надежды Путин возлагает на правительство Мишустина

Президент России Владимир Путин ожидает от нового правительства Михаила Мишустина подъема экономики, который в свою очередь улучшит уровень благосостояния населения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к новому кабмину.

Отмечается, что члены нового правительства являются сторонниками роста бюджетных расходов, отмечается в издании.

В частности, вице-премьер Андрей Белоусов на встрече правительства с Путиным пообещал наблюдать за «серьезным вливанием ликвидности» в экономику. По его словам около 300 млрд рублей ($4,7 млрд) будет расходоваться из Национального фонда благосостояния ежегодно, а правительство будет тесно сотрудничать с Центробанком, чтобы избежать скачка инфляции, отмечает издание.

Некоторые чиновники, отмечает Bloomberg, ожидают, что рост ВВП в 2020 и 2021 годах ускорится до 2,5% с 1,3% в прошлом году.

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