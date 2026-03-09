Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча по Украине откладывается

Трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Важно, что фактически 24/7 коммуницируем с американской стороной. Сейчас приоритет партнеров и все внимание — ситуации вокруг Ирана, и из-за этого встреча, которая планировалась на эту неделю, по предложению американской стороны откладывается», — написал украинский лидер.

Зеленский добавил, что Украина готова к проведению новой встречи в любой момент.

7 марта «Украинская правда» сообщила, что следующий раунд переговоров может пройти на неделе с 9 по 15 марта.

8 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия принимает во внимание все аспекты в контексте переговоров по Украине и сохраняет открытость к переговорному процессу. А специальный посланник главы Белого дома Стив Уиткофф заявил, что США работают над соглашением по завершению конфликта на Украине и ожидают прогресса по нему в ближайшие дни.

Ранее Уиткофф назвал условие для заключения соглашения по Украине.