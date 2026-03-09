Трамп попросил Австралию помочь футболисткам сборной Ирана

Президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Австралии Энтони Албаниза предоставить убежище футболисткам сборной Ирана, принимавшим участие в Кубке Азии. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Не совершайте ошибку, господин премьер-министр, дайте убежище», — написал Трамп.

Президент добавил, что США примут спортсменок, если этого не сделает Австралия. По мнению Трампа, австралийские власти совершают серьезную гуманитарную ошибку, допуская возвращение футболисток в Иран, где они, как он считает, скорее всего будут убиты.

Женская сборная Ирана по футболу оказалась в центре скандала после отказа исполнять государственный гимн перед матчем Кубка Азии против Южной Кореи. Инцидент произошел на фоне авиаударов США и Израиля по Ирану. Молчание спортсменок во время гимна вызвало резкую критику на родине: комментатор иранского телевидения Мохаммед Реза Шахбази назвал произошедшее «вершиной бесчестия», а самих футболисток — «предательницами военного времени». В Иране подобные действия могут быть приравнены к госизмене, которая карается смертной казнью.

Перед следующими матчами команда все же исполнила гимн и отдала воинское приветствие, что вызвало опасения правозащитников о возможном давлении на спортсменок. Однако главный тренер сборной Марзие Джафари заявила, что игроки «с нетерпением ждут возвращения» домой. Международный профсоюз игроков FIFPRO при этом выразил серьезные опасения за благополучие футболисток на родине.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране задержали тхэквондистку за тренировку без хиджаба.