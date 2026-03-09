Топ-5 клубов РПЛ потеряли очки в 20-м туре чемпионата России

Все команды топ-5 РПЛ потеряли очки в 20 туре чемпионата России

Все клубы, занимающие верхние пять строчек турнирной таблицы чемпионата России, потеряли очки в матчах 20-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ).

Лидер чемпионата «Краснодар» уступил казанскому «Рубину» со счетом 1:2. Идущий вторым «Зенит» проиграл «Оренбургу» (1:2). «Локомотив», располагающийся на третьей позиции, сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (2:2). ЦСКА, замыкающий четверку, потерпел разгромное поражение от московского «Динамо» (1:4). «Балтика», занимающая пятое место, добилась ничьей в игре с «Ростовом» (1:1).

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» лидирует с 43 очками. На второй позиции располагается «Зенит» (42), на третьей — «Локомотив» (41). ЦСКА с 36 баллами остается четвертым, «Балтика» с 30 очками — пятой.

9 марта московский «Локомотив» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в предпоследнем матче 20-го тура. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 2:2.

Следующий тур пройдет с 14 по 15 марта.

Ранее Аделия Петросян сделала символический удар перед началом матча «Спартака».