Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Топ-5 клубов РПЛ потеряли очки в 20-м туре чемпионата России

Все команды топ-5 РПЛ потеряли очки в 20 туре чемпионата России
Вячеслав Евдокимов /ФК «Зенит»

Все клубы, занимающие верхние пять строчек турнирной таблицы чемпионата России, потеряли очки в матчах 20-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ).

Лидер чемпионата «Краснодар» уступил казанскому «Рубину» со счетом 1:2. Идущий вторым «Зенит» проиграл «Оренбургу» (1:2). «Локомотив», располагающийся на третьей позиции, сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (2:2). ЦСКА, замыкающий четверку, потерпел разгромное поражение от московского «Динамо» (1:4). «Балтика», занимающая пятое место, добилась ничьей в игре с «Ростовом» (1:1).

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» лидирует с 43 очками. На второй позиции располагается «Зенит» (42), на третьей — «Локомотив» (41). ЦСКА с 36 баллами остается четвертым, «Балтика» с 30 очками — пятой.

9 марта московский «Локомотив» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в предпоследнем матче 20-го тура. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 2:2.

Следующий тур пройдет с 14 по 15 марта.

Ранее Аделия Петросян сделала символический удар перед началом матча «Спартака».

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!