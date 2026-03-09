В Болгарии заявили, рассматривают предложение Франции о ядерной защите

МИД Болгарии внимательно изучает предложение Франции о совместном ядерном сдерживании. Об этом в интервью телеканалу BTV заявила министр иностранных дел страны Надежда Нейнски.

«Мы запросили у французской стороны дополнительную информацию о том, как они представляют себе этот шаг», — сказала она.

Нейнски добавила, что Болгария собирает информацию о предложенном Францией «ядерном зонтике», способном предотвратить возможное нападение на страну. Она провела встречу с послом Франции для обсуждения этой темы.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о готовности страны обсуждать с Францией создание общеевропейской системы ядерного сдерживания.

Инициатива о расширении французского ядерного потенциала на всю Европу принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он предложил начать обсуждение этого вопроса с лидерами ряда европейских стран, включая Польшу, Нидерланды и Бельгию.

Ранее Рютте назвал абсолютную гарантию НАТО в Европе.