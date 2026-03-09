Размер шрифта
США готовы к соглашению с Мали о возобновлении разведопераций

США готовы заключить с Мали соглашение о возобновлении разведывательных операций
Соединенные Штаты находятся на завершающей стадии переговоров с Мали о соглашении, которое позволит возобновить разведывательные полеты самолетов и дронов над территорией западноафриканской страны. Об этом пишет ТАСС.

В качестве жеста доброй воли Вашингтон в прошлом месяце отменил санкции, ранее введенные против ряда высокопоставленных должностных лиц Мали, что являлось ключевым условием, выдвинутым правительством страны.

Стремление США к возобновлению сбора разведывательных данных также связано с поиском американского пилота, похищенного в соседнем Нигере вооруженными группировками во время работы на христианскую миссионерскую организацию. По имеющейся информации, пилот может удерживаться в Мали радикальной группировкой «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанной с международной террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

JNIM, насчитывающая до семи тысяч боевиков, является одной из наиболее влиятельных и крупных радикальных группировок, действующих на территории Мали.

Ранее политику Вашингтона в Африке назвали неоколониализмом.

 
