Биткоин преодолел порог в $10 тысяч впервые с октября прошлого года

Впервые с октября 2019 года курс биткоина преодолел отметку $10 тыс. об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную криптовалютную биржу Coindesk.

На 15.42 мск курс биткоина составил $10,145, тем самым повысившись на 3,27% процента.

Отмечается, что максимальной стоимости биткоин достигал в декабре 2017 года. Тогда криптовалюта оценивалась в $20 тыс.

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