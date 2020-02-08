«Ведомости»: охрана Минэнерго отменила госзакупку с наклейкой «Обама ЧМО»

Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго отменила госзакупку с наклейкой «Обама ЧМО», пишет газета «Ведомости».

Тендер, по данным СМИ, предполагал, что такая наклейка вошла бы в число запчастей, которые могут быть использованы для ремонта служебных машин.

В министерстве пояснили, что перечень разрешенных запчастей сформирован исходя из предложений поставщиков, однако наличие в нем наклеек назвали технической ошибкой и недосмотром. Всего список включал несколько тысяч позиций.

Начальная цена госконтракта составляла 1,21 млн руб.