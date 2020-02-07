Минфин США ввел санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa
США ввели санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов.
Отмечается, что 40 самолетов авиакомпании были внесены в черный список.
В документе сказано, что санкции применены в рамках мер, направленных против венесуэльских властей.
Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные штаты не позволят использовать правительству Венесуэлы авиакомпанию «для полетов по миру коррумпированных представителей режима в поисках поддержки их антидемократических инициатив».
21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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