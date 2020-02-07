ФАС объяснила рост цен на медицинские маски в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала рост розничных цен на медицинские маски. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве считают, рост розничных цен на медицинские маски обусловлен ростом закупочных цен.
Кроме того, в ФАС заявили о выявлении многократного завышения розничных цен на медицинские маски в январе 2020 года в 68 российских субъектах.
«Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию», — добавили в ведомстве.
При этом там отметили, что не во всех субъектах РФ представители аптечных сетей отмечают ажиотажный спрос на маски.
Ранее сообщалось, что в России выросли розничные цены на медицинские маски в январе текущего года.
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