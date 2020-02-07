ФАС: в России выросли цены на медицинские маски

В России выросли розничные цены на медицинские маски в январе текущего года. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского, лидером по повышению цен на маски в оптовом сегменте оказалась Адыгея, там их стоимость увеличилась в 15 раз.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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