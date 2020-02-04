Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство «БелТА».

По его словам, задержанные создали в Москве торговый дом, куда распределили своих сообщников, а дальше по «бросовым ценам» продавали с заводов организованной фирме белорусский сахар.

Те, как отметил белорусский лидер, в увеличенной цене продавали продукт на рынке.

«Разницу взятками отдавали директорам заводов», — уточнил Лукашенко.

Президент отметил, что в скором времени КГБ подробнее расскажет о данном деле. По его словам, подобного в Белоруссии еще не было.

В конце января текущего года директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.

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