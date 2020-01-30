NYT: Facebook выплатит $550 млн для урегулирования претензий из-за сбора биометрических данных

Компания Facebook выплатит $550 млн в рамках урегулирования претензий со стороны жителей штата Иллинойс, которые обвиняют Facebook в противоправном сборе биометрических данных пользователей одноименной соцсети. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на финансового директора компании Дэвида Венера.

Уточняется, что разбирательство началось в 2015 года, когда жители штата Иллинойс предъявили Facebook коллективный иск, потребовав компенсации за сбор биометрических данных пользователей без их согласия и в нарушение законов штата.

Истцы утверждали, что система распознавания лиц на фотографиях, которую применяли в соцсети, фактически позволяет ее администрации собирать и хранить биометрические данные пользователей, к примеру, информацию о цвете их глаз. Из заявления следовало, что таким образом были нарушены права примерно 6 млн жителей штата.

Отмечается, что все это время юристы Facebook добивались лишения иска статуса коллективного, а также полного прекращения производства по делу.

Однако в итоге в компании решили добиваться урегулирования претензий, «чтобы оставить эту тему в прошлом, в наилучших интересах своего сообщества и акционеров».