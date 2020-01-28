Credit Suisse повысил целевую цену GDR Роснефти с $7,7 до $9, говорится в пресс-релизе банка.

Основными причинами этого шага банк назвал корректировку WACC (до ~11%) в связи с более низкой стоимостью долга за последние 12 месяцев.

«Мы учли в своей модели результаты 3 квартала 2019 года, которые были значительно лучше прогнозов, что позволило нам улучшить прогноз по прибыли на акцию за 2019 год», — отмечается в пресс-релизе.

В дополнении к этому банк выделил следующие факторы отметить следующие факторы:

— новые стандарты IMO должны ослабить цены Urals и высокосернистого сырья: экспорт «Роснефти» же на 60% - это нефть марки ESPO (более высокая цена);

— если свободный денежный поток «Роснефти» в сегменте нефтепереработки станет отрицательным, то могут быть задействованы налоговые льготы, которые не допустят значительного снижения операционных результатов.

Ранее сообщалось, что Merrill Lynch повысил рекомендацию по «Роснефти» до «покупать» и целевую цену на 20% до $10/ГДР.