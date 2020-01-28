Названы самые популярные страны для путешествия на поезде у россиян

Исследование показало, в какие страны туристы чаще всего ездили из России на поезде в 2019 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Самым популярным железнодорожным направлением оказалась Белоруссия. Туда купили 47,7% от всех билетов на поезд среди заграничных направлений.

На втором месте оказалась Украина, куда приобрели 18,3% ж/д билетов. Отмечается, что по сравнению с 2018 годом спрос в эту страну снизился на 5,8%.

Третье место заняла Финляндия. Российские туристы купили туда 8% билетов от всех продаж.

Кроме того, среди популярных ж/д направлений оказались Казахстан, Эстония, Латвия, Молдавия, Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан.